Passeggiava nudo a tarda notte in hotel, EasyJet sospende uno dei suoi piloti: «La sicurezza dei passeggeri è la priorità»

Il comandante, atteso il giorno dopo ai comandi di un volo per Gatwick, avrebbe vagato senza vestiti nella hall dopo una lunga serata al bar

Un comandante di EasyJet è stato sospeso in attesa di un’indagine interna dopo le segnalazioni di un episodio a dir poco singolare in un hotel a cinque stelle di Capo Verde. Secondo quanto riportato dal periodico britannico Sun, il pilota — di cui non è stato reso noto il nome — avrebbe trascorso la serata di martedì scorso, 5 agosto, al bar del Meliá Dunas Beach Resort and Spa, iniziando a bere la sera precedente e proseguendo fino alle prime ore del mattino. Alcuni testimoni lo avrebbero visto in uno stato definito «paralitico». Verso le 2.30, l’uomo si sarebbe tolto tutti i vestiti, entrando così nella reception dell’hotel. Da lì, sempre senza nulla addosso, si sarebbe spostato verso la palestra e la spa.

Il volo del giorno dopo e la sostituzione del comandante

Il comandante era atteso per pilotare il giorno dopo un volo da Capo Verde a Gatwick, la rotta più lunga operata da EasyJet dal Regno Unito, oltre 2.300 miglia nautiche per circa sei ore di viaggio. Dopo l’episodio, la compagnia lo ha immediatamente sostituito con un altro pilota.

Una fonte di EastJet: «Nessuno avrebbe mai voluto salire su un aereo pilotato da lui»

«Chiunque avesse visto il comandante scorrazzare nudo nelle prime ore del giorno precedente al volo, non avrebbe mai pensato di salirci a bordo con lui ai comandi», ha dichiarato una fonte interna a EasyJet al Sun. La compagnia ha confermato la sospensione con una nota ufficiale: «Non appena siamo stati informati, il pilota è stato immediatamente sollevato dal servizio, in linea con le nostre procedure, in attesa di un’indagine. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio è la massima priorità di EasyJet».