Dopo la festa in 100 con mal di pancia e diarrea, tra 800 invitati c’era pure Matteo Ricci: il giallo sul menu uguale per tutti

La titolare del ristorante non trova spiegazioni sulle sospette intossicazioni a Villa Piccinetti a Fano. Assicura che tutto il personale ha mangiato lo stesso cibo dei partecipanti alla serata. Eppure tra 800 persone, un centinaio è stato malissimo e ora potrebbero arrivare le richieste di rimborso

Alla tradizionale festa estiva di Villa Piccinetti a Fano c’erano anche i candidati alle prossime elezioni regionali, il dem Matteo Ricci e la M5s Marta Ruggeri. Loro però sarebbero tornati a casa senza alcun problema o sgradita ripercussione, come riporta il Messaggero. Non come un centinaio su 800 partecipanti totali alla serata, che il giorno dopo la bella serata sotto le stelle si sono svegliati con mal di pancia, vomito e diarrea. La proprietaria del ristorante Antonella Piccinetti è disperata e non riesce a spiegarsi l’accaduto: «Lo stesso nostro personale: 36 camerieri, i cuochi, i miei figli, che hanno consumato lo stesso cibo, non hanno accusato alcun malessere. Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto e faremo di tutto perché quanto si è verificato non si ripeta più».

Lo stesso menu per tutti, ma in 100 stanno malissimo

La festa di sabato sera ha visto la partecipazione di 800 persone, tutte servite con lo stesso identico menu: antipasto di carne salada con verdure, primo con involtino di pasta con rape e secondo con fettine di arista di maiale con patate. Il giorno dopo sono comparse le prime lamentele con sintomi di mal di pancia e ripetute scariche diarroiche. Qualcuno ha dovuto rinunciare alla vacanza del giorno successivo per non allontanarsi troppo dal bagno. Molti sono finiti in farmacia per acquistare medicinali, ma nessuno sembra aver fatto ricorso a cure ospedaliere. Raggiunta al telefono dal Messaggero, l’esponente dei 5 Stelle Marta Ruggeri è apparsa del tutto ignara di quanto era accaduto e ha assicurato di star bene, così come il candidato governatore Matteo Ricci.

Le richieste di rimborso e le polemiche sui social

Non sono mancate richieste di rimborso per l’importo di 40 euro, il prezzo minimo richiesto all’ingresso. Sui social fioccano segnalazioni, proteste e battute ironiche sulla serata che doveva essere di festa e si è trasformata in un incubo gastrointestinale. Il mistero rimane: perché solo 100 persone su 800 hanno accusato disturbi, pur avendo tutti consumato gli stessi alimenti? Le cause dell’intossicazione sono ancora da chiarire, mentre la proprietaria cerca di capire cosa possa essere andato storto in una festa che organizza da anni senza mai aver avuto problemi simili.