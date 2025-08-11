Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Madonna e l’appello per i bambini di Gaza nel giorno del compleanno del figlio Rocco: «Mi si spezza il cuore nel vederli soffrire»

11 Agosto 2025 - 22:03 Alba Romano
madonna figlio rocco
La popstar invita a «non fare politica, ma coscienza» e chiede di aiutare chi rischia di morire di fame.

Nel giorno in cui il figlio Rocco Ritchie ha compiuto 25 anni, Madonna ha scelto di celebrare in modo insolito. In un post su Instagram, la cantante ha spiegato che il miglior regalo che può fare come madre è chiedere a tutti di aiutare i bambini innocenti intrappolati «nel fuoco incrociato» a Gaza. «La politica non può portare un vero cambiamento, solo la coscienza può farlo», ha scritto, chiarendo di voler tendere la mano «a un uomo di Dio» per trovare un modo di fermare la sofferenza. Madonna ha insistito di non voler puntare il dito, attribuire colpe o schierarsi: «Tutti stanno soffrendo, comprese le madri degli ostaggi. Prego che vengano rilasciati». L’obiettivo, ha ribadito, è fare quanto possibile «per impedire che questi bambini muoiano di fame», un appello che punta a mobilitare i suoi milioni di fan e, più in generale, l’opinione pubblica internazionale.

La popstar schierata dalla parte della pace

Madonna ha spesso usato la propria notorietà per promuovere cause umanitarie e sociali. Oltre alla carriera musicale, la popstar ha infatti sostenuto progetti di solidarietà in Africa, in particolare in Malawi, dove ha fondato la Ong Raising Malawi per sostenere orfani e bambini vulnerabili. Già a Londra, nel 2023, durante uno dei suoi concerti nella capitale britannica, aveva tenuto in discorso riguardo alla situazione tra Israele e la Palestina. «Mi si spezza il cuore quando vedo i bambini, ragazzi e anziani soffrire – aveva detto – ma anche se i nostri cuori sono spezzati, i nostri animi non possono esserlo, siete con me?». E aveva esortato il pubblico ad agire, oggi come allora: «C’è molto che possiamo fare, prima di tutto possiamo parlare, possiamo portare la luce nel mondo individualmente, ogni giorno, tramite le nostre azioni».

