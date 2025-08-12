Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Botte da orbi in acqua ad Alassio, «maranza» prende a pugni il bagnino e si piglia una ciabattata in fronte – Il video

12 Agosto 2025 - 19:59 Alba Romano
La scena, già virale sui social, si conclude con l'intervento delle forze dell'ordine

Di avere qualche ora di tranquillità sul lungomare di Alassio non se ne parla nemmeno. E non perché sia la settimana di Ferragosto e le spiagge siano un formicaio, ma perché anche con l’acqua della Liguria fino ai polpacci le botte a un bagnino non si risparmiano. È la pagina social Welcome to favelas a pubblicarlo, attribuendo i fatti al cosiddetto «maranza di Alassio».

La lite e i pugni in acqua

Dal video, ripreso da una sorta di pontile, non è facile capire cosa abbia scatenato l’aggressione. Si intravede un capannello di persone, tra cui a distanza due o tre agenti delle forze dell’ordine, che circondano un uomo a torso nudo e in ciabatte. Volano parole, spintoni, poi viene braccato da due uomini e placcato in acqua dal bagnino. Il «maranza» si rialza, gli scaglia un destro micidiale in volto e poi si allontana. A quel punto viene preso da uno degli agenti e fermato.

