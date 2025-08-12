Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Garlasco, la procura di Pavia spegne ogni ipotesi: «Il dna di Ignoto 3 sulla garza frutto di una contaminazione durante l’autopsia»

12 Agosto 2025 - 11:23 Stefania Carboni
Chiara Poggi dna ignoto garlasco
Affidate nuove verifiche alla antropologa e medico legale professoressa Cristina Cattaneo per individuare le cause della morte di Chiara Poggi

«A seguito del rinvenimento di un profilo genetico sconosciuto su una garza, utilizzata 18 anni fa dal medico legale per il prelievo di materiale biologico dalla bocca della vittima, la Procura di Pavia ritenendo possibile una contaminazione con precedenti esami autoptici, ha disposto approfondimenti specifici». Queste le parole della procura di Pavia sul caso di Chiara Poggi e del nuovo dna rilevato su una delle garze, utilizzate sul corpo della giovane durante l’autopsia. Un aspetto che aveva acceso l’ipotesi di terze persone coinvolte nel delitto di Garlasco. Si tratta del risultato delle analisi comparative, non previste nell’ambito dell’incidente probatorio, effettuate dai genetisti Carlo Previderè e Pierangela Grignani.

Il dna corrisponde a quello di un altro cadavere esaminato nello stesso giorno di Chiara Poggi

Il risultato della comparazione fatta con «preparati istologici» di cinque maschi la cui autopsia è stata fatta in concomitanza con quella di Chiara Poggi «ha evidenziato una concordanza degli alleli in relazione al soggetto identificato dal codice anonimo 153E». Quindi dna collegato al corpo di un altro uomo esaminato nelle stesse ore della giovane.  La Procura di Pavia intanto ha affidato nuove verifiche alla antropologa e medico legale professoressa Cristina Cattaneo sulle cause della morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 e per il cui omicidio è ora indagato Andrea Sempio mentre è già stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato della ragazza Alberto Stasi.

