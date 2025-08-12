Violano i sistemi di quattro alberghi italiani e rubano passaporti e carte d’identità: oltre 70mila documenti in vendita nel dark web

Secondo le informazioni diffuse, i pirati informatici avrebbero violato i sistemi di almeno quattro strutture ricettive, rubando scansioni ad alta risoluzione dei documenti utilizzati dai clienti per il check-in

Migliaia di passaporti, carte d’identità e altri documenti di riconoscimento sottratti dagli archivi digitali di alberghi italiani sono finiti nelle mani di cybercriminali. A lanciare l’allarme è l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che attribuisce l’attacco al gruppo hacker “Mydocs”. Secondo le informazioni diffuse, i pirati informatici avrebbero violato i sistemi di almeno quattro strutture ricettive, rubando scansioni ad alta risoluzione dei documenti utilizzati dai clienti per il check-in.

Sottratti 70mila file

L’attività illecita sarebbe iniziata a giugno, ma nelle ultime ore il gruppo ha pubblicato nuovi annunci sul dark web, mettendo in vendita oltre 70mila file sottratti. La vicenda riaccende i riflettori sulla sicurezza informatica nel settore turistico, uno dei più esposti ai furti di dati sensibili. Le informazioni contenute nei documenti, infatti, possono essere sfruttate per frodi, truffe e furti d’identità. Le autorità invitano le strutture alberghiere a rafforzare le misure di protezione informatica e i cittadini a prestare massima attenzione a eventuali utilizzi illeciti dei propri dati personali.