Tenta il suicidio nel Tevere, due carabinieri si tuffano per salvare un 22enne – Il video

12 Agosto 2025 - 11:30 Ugo Milano
Il giovane è un 22enne etiope con problemi psichiatrici e precedenti tentativi di suicidio

Due carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma si sono gettati nelle acque del Tevere per salvare un giovane, che ieri sera 11 agosto alle 20 circa si era lanciato dal Ponte Sisto. Il giovane avrebbe avuto intenzione di suicidarsi. A dare l’allarme era stata una donna, che aveva appena assistito alla scena . È stata lei a chiamare il 112.

Il salvataggio nel Tevere

I carabinieri sono arrivati sulla banchina, da dove hanno visto l’uomo annaspare al centro del fiume. L’uomo stava per affogare, quando i due miliari si sono tuffati, riuscendo a raggiungere il giovane e portandolo a riva. Ad aiutarli altri colleghi che nel frattempo erano arrivati sul posto, all’altezza di Lungotevere dei Vallati. Il salvataggio è stato tutt’altro che semplice, visto che il ragazzo rifiutava l’aiuto dei carabinieri. Più volte è riuscito a divincolarsi dalla presa, bevendo parecchia acqua del fiume.

Chi è il ragazzo che ha tentato il suicidio

Il giovane è un 22enne originario dell’Etiopia, con problemi psichiatrici e con precedenti tentativi di suicidio. Il ragazzo è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale San Camillo in codice rosso psichiatrico, non in pericolo di vita. I carabinieri protagonisti del salvataggio sono stati visitati precauzionalmente presso l’ospedale Sant’Eugenio, come da prassi dopo un intervento di questo tipo.

