Treni fermi per un incendio a Grosseto, le fiamme invadono i binari: evacuato anche un albergo

Disagi per i treni Alta velocità, Intercity e Regionali tra Albarese e Grosseto. L'incendio a lungo ha minacciato le case vicino ai binari

Un vasto incendio è divampato oggi 13 agosto lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Alberto Sordi a Grosseto. La colonna di fumo è stata presto visibile da grande distanza, segnalata da residenti e automobilisti. Come riporta La Nazione, inizialmente preoccupava l’avanzamento delle fiamme verso le abitazioni attigue alla linea ferroviaria, ma il rogo è stato contenuto per riuscire a salvare le case. Alle 20.30 l’incendio risultava ridotto e in fase di completa estinzione.

Le evacuazioni precauzionali: albergo e distributore

Minacciato da vicino anche un albergo che, precauzionalmente, è stato fatto evacuare, così come un vicino distributore di benzina. L’evacuazione si è resa necessaria per la vicinanza delle fiamme alle strutture ricettive e al rischio rappresentato dal carburante del distributore. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco coadiuvate dal personale volontario della Regione Toscana per il contenimento dell’incendio. L’intervento coordinato ha permesso di evitare che le fiamme raggiungessero edifici e infrastrutture sensibili.

Treni fermi e strada chiusa: i disagi al traffico

La circolazione dei treni è stata sospesa intorno alle 19.30 nel tratto compreso tra Alberese e Grosseto. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi significativi. Per conoscere l’andamento del proprio treno è possibile consultare la pagina Cerca Treno di Trenitalia. Chiusa anche la strada statale all’altezza dell’uscita di Grosseto Sud, creando ulteriori disagi al traffico veicolare in una zona già congestionata per il periodo estivo. L’interruzione della viabilità ha reso necessari percorsi alternativi per raggiungere il capoluogo maremmano.