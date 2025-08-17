Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ECONOMIA & LAVOROAutoCarovitaEnergia elettricaLavoro e impresaUnione europea

Colonnine ovunque e modelli più economici, ora gli europei credono nell’auto elettrica: vendite record nel 2025

17 Agosto 2025 - 21:11 Diego Messini
embed
bozza piano ue auto elettriche
bozza piano ue auto elettriche
Nel secondo trimestre dell'anno quasi 600mila veicoli immatricolati, e il trend crescerà. La sfida tra costruttori europei e cinesi per il nuovo mercato

Mai così tanti veicoli elettrici immatricolati in Europa. Nel secondo trimestre del 2025, quello che va da aprile a giugno, hanno messo le ruote su strada quasi 600mila auto elettriche, secondo una ricerca. Sembra probabile che l’incremento delle vendite sia legato soprattutto all’ingresso in commercio di modelli più piccoli ed economici. Le vendite hanno messo il turbo in particolare nel Sud Europa. Prima a far la parte del leone negli acquisti di auto elettriche erano le flotte aziendali, ora invece sono i privati a farsi avanti con più convinzione, spiega l’analista Matthias Schmidt al Guardian. E così la transizione dai “vecchi” motori a scoppio in Europa pare un po’ più vicina. Anche perché a crescere in capillarità è anche la rete di colonnine di ricarica, così che gli automobilisti europei potranno via via sfuggire a quell’«ansia da ricarica» che ha frenato sin qui almeno in parte le vendite. Ora gli analisti si aspettano che nel trimestre in corso le immatricolazioni di auto elettriche aumentino ulteriormente, sfondando quota 600mila. La domanda che resta sul tavolo è chi ne beneficerà di più: i costruttori europei come Renault e Stellantis, che stanno investendo nella transizione, o i concorrenti cinesi come BYD, in corsa per strappare a Tesla il primato mondiale di vendite di veicoli elettrici?

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Piazza Affari, chi sono i più ricchi del 2025? Il vero «Paperone d’Italia» è lo Stato, perde posizioni la famiglia Elkann-Agnelli

2.

Dalla telenovela sulle concessioni balneari ai canoni, perché le spiagge libere in Italia sono meno del resto d’Europa

3.

L’alluvione che l’ha travolta a Milano 2, la San Raffaele che non paga, la causa di un fornitore. Così Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi, è finita ko e ora chiede a tutti di pagare a rate

4.

I coniglietti di cioccolato della Lindt traslocano negli Stati Uniti: la mossa dell’azienda svizzera per aggirare i dazi di Trump

5.

Lo sfogo dell’animatore per la paga bassa e l’alloggio «da schifo», parla chi lo ha assunto: «Fuggito dopo un’ora. Stanza e bagno non erano i suoi» – Il video

leggi anche
ford-trump-investimento-fabbrica-auto-elettriche
ECONOMIA & LAVORO

Le regole di Trump e le sfide del mercato globale: perché la Ford ha scelto gli Usa per produrre più auto elettriche e su quali modelli punta

Di Gianluca Brambilla
incontro salvini byd
POLITICA

Salvini vola a Pechino con una squadra di soli uomini: Byd lo accoglie con una delegazione tutta al femminile – Il video

Di Bruno Gaetani
roma ztl ibrida multe
MOTORI

Roma, entra in Ztl con l’auto ibrida e prende quattro multe. Il giudice le annulla: «Accesso libero non vale solo per le elettriche»

Di Alba Romano