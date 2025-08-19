Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ECONOMIA & LAVOROArmiBorseCessate il fuocoFinanzaLeonardoNegoziati di paceRussiaSpese militariUcrainaUSA

Gli spiragli di pace in Ucraina affossano i titoli della difesa: a picco Leonardo e Fincantieri. Ecco chi brinda in Borsa

19 Agosto 2025 - 21:58 Ugo Milano
embed
f-35
f-35
Cedono oltre il 10% i due colossi italiani del comparto. Ma altri settori sperano in un allentamento di dazi e sanzioni grazie al lavorio diplomatico

L’incontro tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei ha acceso nuove speranze per una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. L’ipotesi di un summit trilaterale con Vladimir Putin e, sullo sfondo, di una possibile risoluzione del conflitto che insanguina da tre anni e mezzo l’Est Europa ha avuto però conseguenze controverse sui mercati. Dopo anni di boom, a pagare il conto in queste ore sono i titoli della difesa: a Milano Leonardo ha perso oggi oltre il 10%, così come Fincantieri, mentre in Europa hanno chiuso in forte calo anche Rheinmetall in Germania, Thales in Francia e Bae Systems a Londra. Un ribasso che segna una brusca inversione dopo l’impennata dei mesi scorsi seguita all’invasione russa del 2022 e poi ai piani di riarmo dei Paesi europei e di mezzo mondo.

I titoli in rialzo

Ma se da un lato i produttori di armi pagano lo scotto del rilancio della diplomazia, dall’altro ci sono altri settori che accoglierebbero di buon grado una svolta sul campo russo-ucraino, anche tenuto conto del possibile allentamento della stretta delle sanzioni che potrebbero stagliarsi all’orizzonte. Tra i titoli che hanno guadagnato terreno e che sono stati i più positivi a Piazza Affari ci sono quelli di aziende del lusso come Moncler, che registra quasi un +5%, o anche Amplifon al +3,91% . Bene anche Stellantis (+3,22%) e Campari (+2,83%). Tutti settori che in questi anni avevano sofferto l’impatto delle tensioni internazionali e delle restrizioni commerciali sul territorio russo.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

L’Osteria Senz’Oste rischia di chiudere, troppi furti nel locale dove i clienti si servono da soli: «Colpa dei giovani: pensano che non serva lavorare»

2.

Colonnine ovunque e modelli più economici, ora gli europei credono nell’auto elettrica: vendite record nel 2025

3.

Lo sfogo dell’animatore per la paga bassa e l’alloggio «da schifo», parla chi lo ha assunto: «Fuggito dopo un’ora. Stanza e bagno non erano i suoi» – Il video

4.

Piazza Affari, chi sono i più ricchi del 2025? Il vero «Paperone d’Italia» è lo Stato, perde posizioni la famiglia Elkann-Agnelli

5.

Dalla telenovela sulle concessioni balneari ai canoni, perché le spiagge libere in Italia sono meno del resto d’Europa

leggi anche
ucraina russia trump putin zelensky
ESTERI

Putin-Zelensky, si lavora al vertice entro agosto: «Gli Usa vogliono farlo a Budapest». Trump: «Garantiremo copertura aerea a truppe europee»

Di Simone Disegni
meloni trump
POLITICA

Vertice a Washington, il fuori onda di Meloni a Trump: «Io non voglio mai parlare con la stampa italiana»- Il video

Di Ugo Milano
vertice casa bianca ucraina
ESTERI

La sorpresa Trump, il sollievo di Zelensky, l’amarezza di Putin. Cos’è successo nel maxi-vertice alla Casa Bianca – Il video

Di Simone Disegni