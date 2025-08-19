Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ESTERIDonald TrumpUcrainaVideoVladimir PutinVolodymyr Zelensky

La sorpresa Trump, il sollievo di Zelensky, l’amarezza di Putin. Cos’è successo nel maxi-vertice alla Casa Bianca – Il video

19 Agosto 2025 - 11:45 Simone Disegni
embed
Zelensky questa volta esce dallo Studio Ovale con un sorriso smagliante, Putin mastica amaro. Ma la partita è ancora lunga

Poteva essere il vertice dei diktat, se non della “capitolazione” dell’Ucraina (copyright Emmanuel Macron). Il maxi-vertice alla Casa Bianca con Trump, Zelensky e i massimi leader europei è andato invece molto diversamente. Non una parola, a quanto filtra, sulla cessione di territori da parte di Kiev, lunghe discussioni e impegni Usa sulle garanzie di sicurezza che l’Ucraina con Ue e Nato chiede da mesi.

Zelensky questa volta esce dallo Studio Ovale con un sorriso smagliante, Putin mastica amaro. Per il momento. Perché la partita è ancora lunga, e la prossima tappa potrebbe essere un vertice inedito tra i leader di Russia e Ucraina. Dagli esiti imprevedibili.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: «Accordo con Putin, poi vi difenderà l’Europa». «Pronto alla pace, ma con garanzie» – Il video

2.

Zelensky e i leader Ue pronti a volare da Trump. Macron: «Putin vuole la resa dell’Ucraina». L’Italia: «Bene gli sforzi Usa, ma servono garanzie»

3.

Nel sud della Libia vietati i pupazzi Labubu. Sequestrati e distrutti centinaia di giocattoli del colosso cinese Pop Mart – Il video

4.

Aiuto, Putin vuole un’Europa comunista (e sottomessa)! L’allarme dell’alto dirigente di Meloni dopo il vertice in Alaska

5.

Zelensky in completo nero alla Casa Bianca, la rivincita sul giornalista filo-Trump che lo attaccò: «Io mi sono cambiato, tu no» – Il video

leggi anche
zelensky trump
ESTERI

Chi ha vinto e chi ha perso nei vertici di Washington con Trump. Zelensky: «Pronto a bilaterale con Putin per la pace»

Di Stefania Carboni
ESTERI

Trump interrompe il vertice coi leader europei per chiamare Putin: la spinta per un trilaterale con Zelensky e il giallo sulle truppe Nato

Di Giammarco Pio Isoldi
ESTERI

Meloni al fianco di Trump al tavolo della Casa Bianca: «Garanzie per l’Ucraina stile Nato, dall’Italia proposta vincente»

Di Federico D’Ambrosio
ESTERI

Zelensky porta a Trump la contro-lettera di Olena: «È per Melania!». Il dialogo a distanza tra First Ladies sui bambini ucraini – Il video

Di Giammarco Pio Isoldi
ESTERI

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: «Accordo con Putin, poi vi difenderà l’Europa». «Pronto alla pace, ma con garanzie» – Il video

Di Diego Messini
ESTERI

Zelensky in completo nero alla Casa Bianca, la rivincita sul giornalista filo-Trump che lo attaccò: «Io mi sono cambiato, tu no» – Il video

Di Valentina Romagnoli