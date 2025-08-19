La sorpresa Trump, il sollievo di Zelensky, l’amarezza di Putin. Cos’è successo nel maxi-vertice alla Casa Bianca – Il video

Zelensky questa volta esce dallo Studio Ovale con un sorriso smagliante, Putin mastica amaro. Ma la partita è ancora lunga

Poteva essere il vertice dei diktat, se non della “capitolazione” dell’Ucraina (copyright Emmanuel Macron). Il maxi-vertice alla Casa Bianca con Trump, Zelensky e i massimi leader europei è andato invece molto diversamente. Non una parola, a quanto filtra, sulla cessione di territori da parte di Kiev, lunghe discussioni e impegni Usa sulle garanzie di sicurezza che l’Ucraina con Ue e Nato chiede da mesi.

Zelensky questa volta esce dallo Studio Ovale con un sorriso smagliante, Putin mastica amaro. Per il momento. Perché la partita è ancora lunga, e la prossima tappa potrebbe essere un vertice inedito tra i leader di Russia e Ucraina. Dagli esiti imprevedibili.