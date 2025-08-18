Ucraina, oggi l’incontro tra Trump e Zelensky (e a seguire quello con i leader europei). «La Casa Bianca gli ha chiesto se stavolta indosserà l’abito»

Intanto il numero uno di Kiev parla a poche ore dal vertice: «La Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra». E il suo obiettivo comune con l'Ue è evitare annessioni territoriali verso Mosca

La Casa Bianca ha chiesto ai funzionari ucraini se Zelensky indosserà un abito per l’incontro con Donald Trump . A riportarlo à Axios, citando alcune fonti. L’abbigliamento di Zelensky è stato un problema nel corso del suo ultimo incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, al quale non era piaciuto lo stile militare del presidente ucraino. Una scelta che Zelensky però dall’inizio dell’invasione russa. Alcuni funzionari dell’amministrazione ritennero allora che la questione dell’abito avesse contribuito in qualche modo all’esito dell’incontro, risoltosi in uno scontro nello Studio Ovale. Stasera alle 19 italiane il presidente degli Stati Uniti accoglierà alla Casa Bianca Volodymyr Zelensky, per un bilaterale che sarà seguito alle 21:00 da una riunione multilaterale con i leader europei. Per l’Ue saranno presenti il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier Gb Keir Starmer, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente finlandese Alexander Stubb e il segretario generale della NATO Mark Rutte.

«La Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra»

Obiettivo comune dell’Europa è evitare che il leader ucraino sia messo nell’angolo, con proposte sul tavolo che Kiev non pu accettare. L’appuntamento a Washington avviene tre giorni dopo il vertice in Alaska, quando Trump ha avuto un faccia a faccia con Vladimir Putin. Al momento presidente Usa ha escluso la restituzione della Crimea all’Ucraina e l’ingresso di Kiev nella NATO, e non chiede più l’immediato cessate il fuoco. Mosca chiederebbe l’annessione del Donbas e la congelazione del fronte attuale con i territori già occupati. Una proposta irricevibile per Zelensky, dato che la Costituzione ucraina stessa vieta la cessione di territori nazionali. «La Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire. Ed è proprio Mosca che deve dire ‘basta’», ha scritto in rete il leader ucraino a poche ore dall’incontro.

Vertice Trump e volenterosi, tutte le tappe

La Casa Bianca ha diffuso il programma della giornata di oggi. Prima l’incontro con il presidente ucraino e successivamente con tutti i leader europei giunti a Washington. A mezzogiorno (18 in Italia) i leader europei arriveranno alla Casa Bianca. Un’ora dopo, il presidente Zelensky sarà accolto da Trump e inizierà l’incontro bilaterale tra i due. Verso le 20 e 15 italiane, Trump saluterà i leader europei prima di una foto di gruppo. Alle 21 si terrà l’incontro multilaterale. Non c’è un orario ufficiale per la fine dell’incontro.