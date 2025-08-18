«La Russia attacca l’Ucraina con un carro armato con bandiere russe e americane» – Il video

Le parole del capo dello staff del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak dopo la diffusione delle immagini: «Arroganza totale»

Il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha pubblicato un video diffuso da Moca di un veicolo blindato nemico con due bandiere: quella russa e quella statunitense. «I propagandisti russi mostrano un video in cui un mezzo militare russo va all’attacco con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti», ha dichiarato Yermak. «I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall’uccisione di civili», ha aggiunto: «Arroganza totale». Il video, diffuso su X (e ora il tweet di Yermark non è più disponibile), sarebbe stato registrato a Zaporizhzhia. Il mezzo inquadrato sarebbe un cingolato BTR MM113 in quel momento in possesso dei soldati russi. Non è ben chiaro se già in passato in loro dotazione.