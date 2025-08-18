Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ESTERIArmiRussiaUcrainaVideo

«La Russia attacca l’Ucraina con un carro armato con bandiere russe e americane» – Il video

18 Agosto 2025 - 11:33 Stefania Carboni
embed
Le parole del capo dello staff del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak dopo la diffusione delle immagini: «Arroganza totale»

Il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha pubblicato un video diffuso da Moca di un veicolo blindato nemico con due bandiere: quella russa e quella statunitense. «I propagandisti russi mostrano un video in cui un mezzo militare russo va all’attacco con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti», ha dichiarato Yermak. «I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall’uccisione di civili», ha aggiunto: «Arroganza totale». Il video, diffuso su X (e ora il tweet di Yermark non è più disponibile), sarebbe stato registrato a Zaporizhzhia. Il mezzo inquadrato sarebbe un cingolato BTR MM113 in quel momento in possesso dei soldati russi. Non è ben chiaro se già in passato in loro dotazione.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Lo staff di Trump ha scordato in hotel i documenti sul vertice con Putin: ecco cosa c’era scritto

2.

Zelensky e i leader Ue pronti a volare da Trump. Macron: «Putin vuole la resa dell’Ucraina». L’Italia: «Bene gli sforzi Usa, ma servono garanzie»

3.

Aiuto, Putin vuole un’Europa comunista (e sottomessa)! L’allarme dell’alto dirigente di Meloni dopo il vertice in Alaska

4.

Auto fuori controllo a tutta velocità, le preghiere del conducente e lo schianto. Ma la polizia smonta la fake news sul pilota automatico – Il video

5.

Arrestata l’«Ostetrica senza Filtri» che promuoveva il parto in casa: è accusata dell’omicidio di un neonato in Australia

leggi anche
papa leone
ESTERI

«Papa Leone incontrerà Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina»

Di Ugo Milano
ucraina russia trump putin zelensky
ESTERI

Ucraina, la fretta di Trump, che punta al summit a tre per questo venerdì. E il grande nodo dell’articolo 5 della Nato

Di Stefania Carboni
putin trump
ESTERI

Aiuto, Putin vuole un’Europa comunista (e sottomessa)! L’allarme dell’alto dirigente di Meloni dopo il vertice in Alaska

Di Diego Messini