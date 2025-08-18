Meloni arriva a Washington per il vertice sull’Ucraina: «Spiragli di pace, si lavora alla proposta italiana per garantire Kiev»

La premier: «Non ci sono soluzioni facili, occidente unito per la pace»

La premier Giorgia Meloni è arrivata da poco a Washington per partecipare al vertice (o meglio ai vertici) dedicati alla trattativa tra Donald Trump e Vladimir Putin sul futuro dell’Ucraina, avviata con lo storico incontro dello scorso Ferragosto. Il formato di oggi, 18 agosto, dovrebbe prevedere prima un incontro tra gli europei e Volodymyr Zelensky, quindi il bilaterale tra questo e il presidente Usa e infine l’incontro tra quest’ultimo e i leader Ue. Oltre a Meloni e alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sono presenti il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier Gb Keir Starmer, il presidente finlandese Alexander Stubb e il segretario generale della Nato Mark Rutte. «Penso che sia una giornata importante – ha detto Meloni in una dichiarazione alle testate italiane accreditate, senza rispondere a ulteriori domande – dopo tre anni e mezzo in cui la Russia pretendeva la capitolazione di Kiev: si aprono degli spiragli di dialogo perché c’è una situazione di stallo sul campo ed è importante ricordare che questa situazione è dovuta alla resistenza degli ucraini, ma aiutata dal sostegno dell’Occidente e dell’Europa che non è mai mancato».

La proposta italiana

Meloni ha aggiunto che l’Italia «sostiene gli sforzi di pace del presidente Usa»: «Siamo al fianco dell’Ucraina, lavoriamo alla proposta italiana per garanzie di sicurezza ispirate dall’articolo 5 del trattato Nato. Da questo punto di partenza bisogna lavorare, il lavoro che faremo oggi è un lavoro importante. Non ci sono soluzioni facili per costruire la pace, dobbiamo esplorare tutte le soluzioni, l’Italia porta tutto il contributo di proposte che ha dimostrato di saper garantire in questi mesi».