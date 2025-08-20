Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
SOSTENIBILITÀDonald TrumpEnergie rinnovabiliPannelli solariUSA

Trump chiude le porte alle energie verdi, fotovoltaico ed eolico: «Le pale eoliche la truffa del secolo»

20 Agosto 2025 - 16:47 Stefania Carboni
Il Segretario all'Energia Chris Wright a Politico: «Se sale il prezzo dell'energia prima delle elezioni midterm è colpa dei democratici, ecco perché»

«Non approveremo l’eolico o il solare che distrugge gli agricoltori. Sono finiti i giorni della stupidità negli Stati Uniti!!!». Così Donald Trump, attraverso un post su Truth Social, ha annunciato la svolta sulle politiche energetiche. «Qualsiasi Stato che abbia costruito e fatto affidamento su pale eoliche e solare per l’energia sta assistendo a un aumento record dei costi dell’elettricità e dell’energia – ha dichiarato il presidente americano, che ha così denunciato – La truffa del secolo!».

«Se sale il prezzo dell’energia è colpa dei democratici»

Intervistato da Politico il Segretario all’Energia Chris Wright ha affermato di sapere che i Repubblicani potrebbero subire danni politici per l’aumento dei prezzi dell’elettricità prima delle elezioni midterm del prossimo anno. Ma spera che gli elettori imparino a dare la colpa ai Democratici. «Lo slancio delle politiche Obama-Biden, di sicuro quella distruzione continuerà nei prossimi anni», ha dichiarato Wright a Politico durante una visita in Iowa, una regione ricca di energia eolica e mais. «Questo slancio sta facendo salire i prezzi in questo momento. E chi ne verrà incolpato? Noi, perché siamo al potere», ha aggiunto.

