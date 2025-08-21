Guerra ai ratti a New York, il sindaco Eric Adams: In 8 mesi avvistamenti drasticamente ridotti – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 21 agosto 2025 "Gli avvistamenti di ratti a New York si sono drasticamente ridotti negli ultimi otto mesi dopo che le nostre nuove regole di contenimento sono entrate in vigore. Grazie alla vostra collaborazione nella lotta ai roditori, stiamo rendendo le strade più pulite che mai". Così Eric Adams, il sindaco di New York, presentando i risultai della "Guerra ai Ratti". NYC Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev