Ragusa, bimbo di 2 anni sfugge ai genitori e annega nella piscina di casa

Il piccolo, originario di Comiso, sarebbe salito da solo sulla scaletta cadendo nella vasca. Inutili i soccorsi

Una giornata di vacanza si è trasformata in dramma a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Un bambino di due anni è annegato nella piscina della casa di villeggiatura della sua famiglia. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo – originario di Comiso – sarebbe riuscito a raggiungere da solo la scaletta che porta in acqua, sfuggendo per pochi istanti al controllo degli adulti presenti. Un attimo di distrazione che si è rivelato fatale.

L’incidente in piscina e i soccorsi

La famiglia, molto conosciuta nella zona per la gestione di un oleificio, ha subito lanciato l’allarme non appena si è accorta dell’assenza del bambino. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La comunità è sotto shock per l’accaduto. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Purtroppo, questo è solo l’ultimo dei diversi episodi di bambini morti annegati che hanno caratterizzato questa estate. L’ultimo, 6 anni, annegato nel mare del Lido di Venezia poco più di una settimana fa.