Si tuffa e annega nel lago Sinizzo, muore studente di 21 anni in Abruzzo. L’ipotesi di una congestione

Tragedia nel pomeriggio al lago Sinizzo, a San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Qui un ragazzo di 21 anni è morto dopo essersi tuffato in acqua e non essere più riemerso. La vittima, uno studente tunisino dell’Università di Pisa, si trovava in gita con il fratello e alcuni amici quando, poco dopo pranzo, si è immerso nel lago. Secondo una prima ricostruzione, a causare l’annegamento potrebbe essere stata una congestione.

I precedenti al lago Sinizzo

L’episodio è avvenuto davanti a decine di presenti, che hanno assistito impotenti e allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori, oltre a forze dell’ordine e carabinieri. Il lago Sinizzo era già stato teatro di un’altra tragedia appena due mesi fa: a giugno, un 21enne pakistano residente all’Aquila, Rahmat Hussain, aveva perso la vita in circostanze analoghe.