«Giocavamo in piscina e stava benissimo». Parla l’amica di Simona Cinà, la 20enne morta alla festa: «Non può essere annegata»

«L’ultima immagine che ho di Simona è lei che balla vicino alla console del dj». A raccontarlo a la Repubblica è Francesca Evola, 20 anni, studentessa di scienze motorie e grande amica di Simona Cinà, trovata morta la mattina di domenica 3 agosto in una piscina, al termine di una festa di laurea privata in una villa a Bagheria, in provincia di Palermo. La giovane, atleta della Gala Sport Academy, è scomparsa tragicamente in circostanze ancora da chiarire. La procura di Termini Imarese ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, ma l’ipotesi al momento ritenuta privilegiata è quella di un malore o di un incidente.

Francesca, che ha condiviso con lei l’intera serata, ha parlato con il quotidiano del legame profondo che le univa, delle ultime ore trascorse insieme e del rimorso che da giorni la tormenta: «Ci siamo divertite tanto, abbiamo ballato e giocato a palla in piscina tutta la notte. Poi le ho detto che avevo freddo e che volevo andare via. Lei invece è rimasta», racconta. La serata era cominciata dopo gli allenamenti, con una pizza tra amici e compagni di squadra. Poi la festa, risate, musica e tuffi in piscina. «Simona mi aveva detto: “Domani scendiamo a giocare al campo”», ricorda Francesca. «Sono andata via verso le 3.20. Se fossi rimasta, forse mi sarei accorta di qualcosa. Ciò che mi tormenta è il rimorso di non essere stata con lei fino all’ultimo».

Il giorno dopo, la tragica notizia: «Mia madre mi ha svegliata chiedendomi cosa fosse successo, perché Simona non c’era più. Non potevo crederci. Ancora oggi penso sia un incubo». Sulla dinamica dei fatti stanno indagando i carabinieri: tra le ipotesi al vaglio, anche quella dell’annegamento. Ma Francesca non ci crede: «La piscina era bassa, toccavamo con i piedi. E poi Simona era un’atleta completa, bravissima a nuotare. Non può essere annegata». Un dettaglio che rende ancora più incomprensibile la tragedia. Non risultano eccessi né episodi violenti.: «Abbiamo bevuto qualcosa, ma nessuno ha esagerato. Era una serata di divertimento sano». Il racconto dell’amica è anche un commosso omaggio all’amicizia che le univa, nata sui campi da gioco e rafforzata giorno dopo giorno: «Ci conoscevamo da tempo grazie alla pallavolo, ma è nell’ultimo anno abbiamo legato moltissimo perché aveva deciso di dedicarsi al beach volley che io pratico da tempo. Passavamo gran parte della giornata insieme: la trovavo a scuola a studiare o a cantare canzoni. E poi ci allenavamo al campo».

L’inchiesta

Nel frattempo, continuano le indagini per chiarire quanto accaduto la notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto. Nella villa di Bagheria dove si è tenuta la festa di laurea «sono stati sequestrate bottiglie di alcolici». E appena i ragazzi si sono accorti del corpo della ventenne «esanime sul fondo della piscina, in un angolo distante e poco illuminato», in «almeno due si sono tuffati» nel tentativo di prestarle soccorso. Inoltre, tutti i ragazzi sentiti come finora testimoni «hanno avuto un comportamento collaborativo». È la ricostruzione della procura di Termini Imerese, che smentisce la versione della famiglia e del suo legale. I pm contestano in particolare «l’assoluta infondatezza dell’informazione relativa al mancato rinvenimento, sui bordi e nella zona adiacente alla piscina, di oggetti che lasciassero ritenere che in quel luogo si era tenuta una festa». Perché invece, «nei pressi del bancone adibito a bar, sono stati rinvenuti, tra l’altro, bicchieri e bottiglie di alcolici, come debitamente documentato» a «riprova di quanto affermato dai vari partecipanti sin dalle prime battute».

Le domande della famiglia

Inquirenti e investigatori forniscono poi una prima ricostruzione di quanto avvenuto nella Villa di Bagheria, che è anche una risposta alle domande poste dalla famiglia di Simona Cinà, quel «troppe cose non tornano», «ci sono punti oscuri»: nella villa, hanno sostenuto i familiari, c’era una festa di laurea, «ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici», i «ragazzi presenti erano tutti bagnati, in silenzio» e «c’erano le scarpe», ma «non i vestiti» di Simona. Sui vestiti la procura precisa che non sono scomparsi, ma sono stati sequestrati dai carabinieri. Sulla morte della giovane restano comunque ancora dei particolari da chiarire. I nodi fondamentali potranno essere sciolti soltanto dall’autopsia, che sarà eseguita giovedì prossimo nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo e al momento senza indagati.

Foto copertina: ANSA / FACEBOOK | Una combo della piscina in cui è stata trovata morta Simona Cinà e una foto della giovane pallavolista