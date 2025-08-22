Caviglie gonfie e dieta da fast food: è ancora polemica sulla salute di Trump

Il presentatore di Msnbc Lawrence O’Donnell riaccende i dubbi sullo stato di salute del presidente degli Stati Uniti

Era il 17 luglio quando la Casa Bianca confermava in un rapporto medico sullo stato di salute del presidente che Donald Trump soffriva di «insufficienza venosa cronica». Una condizione comune tra gli uomini della sua età che causa, tra le altre cose, gonfiore alle caviglie. E proprio lo stato di salute delle articolazioni del 79enne Trump continua a tenere banco. A rilanciare il dibattito è stato Lawrence O’Donnell, conduttore di punta di Msnbc, che in diretta ha mostrato foto recenti del tycoon durante gli importanti incontri con Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Secondo O’Donnell, Trump starebbe facendo di tutto per mostrare il meno possibile le sue caviglie gonfie, un’eventualità che lo esporrebbe agli attacchi sul suo stato di salute.

Le tecniche di Trump per non mostrare le caviglie

«Ho frequentato a lungo la Casa Bianca, e posso dirvi che raramente i presidenti parlano con gli ospiti seduti dietro la scrivania dello Studio Ovale» ha osservato O’Donnel, «ma Trump lo fa sempre più spesso, schermando le caviglie con oggetti o arredi». E in effetti, molte volte in cui il presidente si fa riprendere mentre firma gli ordini esecutivi e poi risponde alle domande dei giornalisti, lo vedono seduto dietro la scrivania. Stessa scena osservata durante il meeting con i leader europei all’interno dello studio ovale, con Trump alla cattedra e i presenti seduti di fronte a lui. Secondo O’Donnel, Trump sarebbe arrivato al punto di posizionare strategicamente, nella parte bassa della scena, un modellino dell’Air Force One in modo tale che le telecamere non potessero inquadrare le sue caviglie.

Il paragone con Putin e la dieta a base di hamburger

Il paragone con Putin, 72 anni, non ha aiutato. In una foto scattata ad Anchorage, il leader russo appare con caviglie sottili e slanciate verso il centro della scena, mentre quelle del presidente americano risultano gonfie e ritratte verso il corpo. Non si è fatta attendere la risposta di Trump che ha reagito furiosamente, accusando, come di consueto, Msnbc di diffondere fake news e attaccando O’Donnell sui social. A pesare sul quadro clinico, sottolineano diversi commentatori, ci sarebbe anche lo stile di vita del tycoon: una dieta basata su hamburger e lattine di Diet Coke e ritmi di lavoro frenetici, interrotti solo dalle immancabili partite di golf. Persino Alex Jones, voce storica della destra cospirazionista, ha invitato Trump a rallentare: “Se continua così rischia un collasso entro un anno”.