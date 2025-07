«Donald Trump ha un’insufficienza venosa cronica». La Casa Bianca sulle caviglie gonfie del presidente: «I lividi? Colpa delle strette di mano»

Il tycoon si è sottoposto ad accertamenti «complessivi», preoccupato dal gonfiore agli arti inferiori. Il responso del capo-medico della Casa Bianca: «Sta benissimo»

È naturale che la salute sia in cima alle preoccupazioni di chi, come Donald Trump, diventerà presto il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti superando il primato di Joe Biden. È per questo che il tycoon si è sottoposto a un «esame complessivo», per accertare la causa del gonfiore agli arti inferiori che aveva avvertito nelle ultime settimane e dell’oramai ben noto livido sulla mano destra. Riguardo alla prima problematica, sarebbe emersa una insufficienza venosa cronica, patologia molto comune nelle persone sopra i 70 anni (Trump ne ha 79). Per la seconda, invece, l’equipe medica della Casa Bianca ha ribadito l’interpretazione già fornita in precedenza: è un livido da «troppe strette di mano». Niente di cui preoccuparsi, insomma.

Cos’è l’insufficienza venosa cronica di cui soffre Trump

L’insufficienza venosa cronica consiste nella difficoltà, da parte delle valvole, di pompare il sangue verso il cuore. Il sangue quindi ristagna e si accumula nelle vene, causando appunto il lieve gonfiore. Secondo la Cleveland Clinic, negli Stati Uniti sono oltre 150mila le persone che soffrono di questa patologia. I sintomi posso anche includere dolore o crampi alle gambe, vene varicose, dolore o alterazioni della pelle. Per il trattamento solitamente vengono prescritti farmaci specifici o, nei casi più gravi, vengono effettuati semplici interventi chirurgici. Come ha dichiarato in conferenza stampa Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, non sarebbero stati riscontrati segnali di trombosi venose profonde né di malattie arteriose. Tutti gli esami, anzi, sono risultati «entro i limiti normali». Secondo la Cnn, Trump si sarebbe sottoposto anche a un ecocardiogramma che non ha rilevato «segni di insufficienza cardiaca o malattie sistemiche».

Perché Trump ha un livido sulla mano destra

Riguardo al livido sul dorso della mano destra, il capo-medico della Casa Bianca ha spiegato che sarebbe «compatibile con lievi irritazioni dei tessuti molli causate a frequenti strette di mano e dall’uso di aspirina, assunta come parte di un regime standard i prevenzione cariovascolare». Insomma, niente di nuovo rispetto ad aprile: «Il presidente Trump mostra un’ottima salute cognitiva e fisica ed è pienamente idoneo a svolgere i compiti di comandante in capo e capo di Stato».