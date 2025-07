Dazi Usa-Ue, delegazione europea a Washington per cercare un accordo. Francia e Germania alzano i toni: «Non saremo vassalli degli Stati Uniti»

Avviati i contatti tra Usa e Ue: il commisario per il commercio Maros Sefcovic ha sentito il suo omologo Usa. Anche Tajani oggi sarà a Washington per parlare di dazi, Ucraina e Medio Oriente

Proseguono i contatti tra gli Stati Uniti e l’Unione europea per trovare un accordo sui dazi voluti dall’amministrazione Trump. La Commissione europea ha confermato che il commissario per il Commercio, Maros Sefcovic, ha avviato i colloqui con l’amministrazione americana, dapprima telefonicamente sentendo Howard Lutnik, segretario al Commercio, e poi con un ulteriore confronto previsto per questa sera con Jamieson Greer, rappresentante statunitense per il Commercio. Nel frattempo, i team tecnici della Commissione sono già in viaggio verso Washington per cercare un’intesa prima di agosto. «Siamo nella fase più delicata dei negoziati», ha spiegato il portavoce della Commissione, Olof Gill, precisando che «l’obiettivo resta un accordo di principio entro fine mese».

Pronto un secondo pacchetto di contromisure europee

L’Europa, però, non resta a guardare. La Commissione ha infatti completato un secondo elenco di misure di risposta, frutto di una consultazione con Stati membri e imprese, ora trasmesso alle capitali per l’approvazione. Il processo prevede che la Commissione ascolti le eventuali opinioni degli Stati e presenti una nuovo elenco di contromisure da approvare. Tuttavia, Bruxelles ha chiarito che non entrerà in vigore prima del 1° agosto, lasciando spazio alla diplomazia. «Non intendiamo agire prima di quella data, ma siamo pronti», ha ribadito Gill.

Tajani a Washington per incontrare Rubio e Greer

Sul fronte politico, anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, è arrivato oggi a Washington per una missione diplomatica che tocca i nodi più delicati dei rapporti transatlantici. Sarà una giornata fitta di impegni per il capo della Farnesina, che con il segretario di Stato Marco Rubio e il presidente della Commissione Esteri del Senato, Jim Risch, si occuperà dei dossier Ucraina e del Medio Oriente. In giornata è previsto anche l’incontro con Jamieson Greer, il rappresentante del commercio Usa che sentirà anche la delegazione Ue, per discutere della questione dazi.

Berlino e Parigi: «Niente ricatti, ma pronti a reagire»

La Germania e Francia alzano il tono del confronto, pur lasciando la porta aperta ai negoziati. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in conferenza stampa con il bavarese Markus Soeder, ha detto chiaramente: «Non sovrastimate la nostra disponibilità. Avremmo potuto rispondere già l’altro ieri con delle contromisure, ma sarà pronta in futuro a ricorrervi se non vi sarà un accordo. Noi siamo pronti a reagire ma speriamo in una soluzione negoziata veloce. Durissimo il commento del ministro francese per gli Affari europei e Esteri, Jean-Noël Barrot: «La minaccia degli Stati Uniti di applicare dazi doganali del 30% all’Unione Europea è un metodo scorretto che sembra un ricatto e non è all’altezza delle relazioni tra gli Usa e l’Ue». «Dazi del 30% colpirebbero prima di tutto la classe media americana. L’economia Usa ha un bisogno vitale di quella europea», ha ricordato Barrot, citando i 3.000 miliardi di euro che l’eurozona investe nell’economia e nel debito pubblico statunitense. E ha aggiunto: «Dal 2023 l’Ue ha strumenti molto forti contro la coercizione commerciale. Dobbiamo trovare un accordo: l’Unione Europea è il primo partner commerciale degli Stati Uniti ma non ha intenzione di diventare un vassallo degli Usa».