Ucraina, l’ultimatum di Trump a Putin: «Accordo in 50 giorni o dazi al 100%. Armi a Kiev? Manderemo il meglio alla Nato, sarà un’operazione coordinata»

L'annuncio del presidente Usa durante un incontro nello Studio Ovale con il segretario generale della Nato, Mark Rutte: «Le prime batterie di Patriot saranno inviate nel giro di pochi giorni»

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un duro monito alla Russia, annunciando possibili tariffe se non si arriverà a un accordo sulla guerra in Ucraina entro 50 giorni. «Sono deluso dal presidente Putin, perché pensavo che avremmo raggiunto un accordo due mesi fa. Quindi, in base a ciò, imporremo dazi di circa il 100%, li definireste dazi secondari», ha dichiarato il tycoon durante un incontro nello Studio Ovale con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Nel corso dell’incontro, Trump ha anche confermato l’intesa per l’invio di armi a Kiev, sottolineando che l’operazione sarà condotta in stretta collaborazione con la Nato. «Abbiamo fatto un accordo oggi (lunedì, 14 luglio). Manderemo il meglio alla Nato e sarà un’operazione coordinata», ha spiegato ancora il presidente.

Trump: «Accordo coordinato con Nato per armi Usa a Kiev»

Trump ha precisato che il finanziamento delle forniture militari non ricadrà sugli Usa, ma sarà a carico dei Paesi europei. «È totalmente logico volere che gli europei paghino», ha precisato Rutte, ribadendo il principio secondo cui gli alleati devono farsi carico di una maggiore parte degli oneri comuni. «Questo significa che l’Ucraina potrà mettere le mani su apparecchiature militari e munizioni. Questo è molto importante». Le prime batterie di Patriot per Kiev – ha confermato Trump – saranno inviate nel giro di pochi giorni. Sulla ricostruzione dell’Ucraina, il presidente ha precisato: «Sarà il prossimo problema, perché richiederà molto tempo».

Foto copertina: ANSA / YURI GRIPAS / POOL | Il presidente Usa, Donald Trump, e il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla Casa Bianca, 13 marzo 2025

In aggiornamento