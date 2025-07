Ucraina, l’ultimo saluto alla cavalla Camellia, uccisa dai bombardamenti russi – Il video

Il video della proprietaria Yulia, titolare di un centro equestre a Odessa, sta facendo il giro della rete

Mentre i bombardamenti russi continuano a colpire diverse zone dell’Ucraina, inclusa la capitale Kiev, sta facendo il giro dei social la storia di Yulia, che saluta, tra le lacrime, la sua cavalla Camellia colpita dai raid nel suo centro equestre a Odessa. Camellia, esemplare, spesso utilizzato per le passeggiate dei bambini del centro è morta insieme ad altri capi, vittime dei bombardamenti. La proprietaria viene ripresa, in lacrime, mentre le dà l’ultimo saluto.

«Questa è stata tutta la mia vita. Non erano solo animali. Erano cavalli ‘distrutti’: alcuni destinati al macello, altri ritirati dall’attività sportiva. E Camellia, Camellia era la mia preferita. Camellia se n’è andata. Non so cosa succederà. La stalla non c’è più. Il fieno non c’è più. Avevamo cinque cavalli di grossa taglia e quattro pony qui», racconta Yulia sul suo profilo Instagram, mentre è già corsa alle donazioni per ricostruire l’attività.