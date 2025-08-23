Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Piantedosi: Sgombero Leoncavallo? "Eravamo in ritardo e andava fatto, anche Casapound è nella lista" – Il video

23 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "Ho detto già in altre occasione che personalmente inserii il caso di Casapound nella lista delle occupazioni illegali da trattare. Poi Giuli ha detto che se adottassero percorsi di legalità la situazione sarebbe diversa, ma questo vale per quell'occupazione come per le altre. Tuttavia anche Casapound è nella lista delle occupazioni abusive e prima o poi si dovrà intervenire. Lo sgombero del Leoncavallo non è stata anticipata, anzi noi siamo stati condannati per il ritardo nell'esecuzione dello sfratto. Abbiamo pagato per quel ritardo 3 milioni solo per i 10 anni pregressi" così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

