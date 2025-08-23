Strangola e uccide la fidanzata dopo una lite in casa, poi la fuga. Femminicidio nel Salernitano: l’uomo è ricercato

È caccia all'uomo nel Salernitano, dopo che è stata trovata morta una donna di 47 anni. A dare l'allarme i suoi famigliari che non riuscivano a contattare la coppia

È ricercato dai carabinieri il compagno della donna trovata morta in casa sua a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. La 47enne sarebbe stata strangolata e uccisa al culmine di una lite dal fidanzato, un uomo di 36 anni, che si è dato alla fuga. A rivolgersi ai carabinieri sono stati i parenti del compagno della donna, che non riuscivano ad avere risposte dalla coppia. Le ricerche del 36enne sono allargate all’intera provincia.

«Se fosse femminicidio – spiega all’ANSA il sindaco Martino D’Onofrio che si trova sul posto – condanniamo questo gesto brutale. Ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione. Non ci sono mai giunte – continua il primo cittadino – segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto».

In aggiornamento