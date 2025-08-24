Grandinata all’alba in Romagna, alberi abbattuti e strade allagate. A Cervia e Rimini lettini ribaltati in spiaggia, treni sospesi – I video

Disagi su tutta la Romagna, dopo il temporale che si è abbattuto poco prima dell'alba

Un potente e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto prima dell’alba, dalle 4.30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini, provocando allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione. In corso le verifiche per capire l’entità complessiva dei danni. Spiagge e bagni fortemente danneggiati nella zona di Cervia e Milano Marittima (Ravenna) dal temporale con forti raffiche di vento che si è abbattuto prima dell’alba sulla riviera romagnola. Lettini ribaltati e coperture di alcune strutture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse.

Stop alla circolazione dei treni

Sulla linea ferroviaria Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa tra Rimini e Igea Marina dalle 6 per danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Traffico regolare sull’Alta Velocità. A causa di un albero caduto sui binari per il maltempo, i vigili del fuoco, con Rfi, hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna. In zona Rimini ci sono circa 80 interventi dei vigili del fuoco, in coda, con squadre di emergenza al lavoro anche dal comando di Forlì-Cesena.

Allagamenti a Rimini

A Rimini il Comune, con l’assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un «evento molto severo» con 74 millimetri di pioggia. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un’auto all’interno. La polizia locale sta monitorando le vie ancora allagate, il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, anche perché ha smesso di piovere. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco

I pini abbattuti a Milano Marittima

Diversi pini sono caduti sulle auto in sosta a Milano Marittima, la nota località del Ravennate colpita nella notte da un forte temporale di vento e pioggia partito dal mare. A causa degli alberi alcune zone sono irraggiungibili: sono decine gli interventi ancora in coda ai vigili del fuoco. Sono stati risolti alcuni problemi di fughe gas segnalati, e non risultano al momento persone coinvolte. Sono stati chiamati in servizio volontari. «Si chiede alla popolazione di non attivare droni o oggetti volanti in quanto sono in volo i droni dei Vigili del fuoco per i rilievi».