Precipita dal balcone al quinto piano, ma sopravvive: grave un bimbo di un anno mezzo, il volo di 15 metri

24 Agosto 2025 - 09:55 Giovanni Ruggiero
In casa con il bambino c'era solo la madre. L'allarme partito dai titolari del negozio la cui tettoia ha attutito la caduta del bambino

È ricoverato in gravi condizioni ma è vivo il bambino di un anno e mezzo caduto dal terrazzino di casa al quinto piano a Mestre. Il piccolo è ricoverato all’ospedale pediatrico di Padova, arrivato in codice rosso evitando anche il passaggio dal pronto soccorso più vicino. Secondo testimoni citati dal Gazzettino, il bambino è rimasto sempre cosciente durante il trasporto. In casa con il bambino ci sarebbe stata solo la madre, mentre il padre era al lavoro. La coppia, entrambi originari del Bangladesh, vivono a Mestre da circa 10 anni.

L’incidente dal balcone: com’è caduto il bambino

L’incidente è avvenuto ieri sera, quando il bambino è riuscito a infilarsi tra le sbarre di ferro della ringhiera del terrazzo. Il piccolo è precipitato da un’altezza di circa 15 metri contro una tettoia in plastica ondulata di un negozio, che proprio in quel momento stava chiudendo. La tettoia ha attutito la caduta, con il bambino che è rimbalzato sul vano contatori del condominio. È stato lì che si sarebbe ferito anche a una gamba.

