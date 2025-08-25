Si tuffa per salvare i figli nel lago di Como, ma non riemerge: l’allarme dei turisti dalla spiaggia

In corso le ricerche anche con l'elicottero dei vigili del fuoco

Non è più riemerso l’uomo che si è tuffato in acqua per salvare i figli piccoli, in difficoltà nelle acque del lago di Como. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in barca oggi pomeriggio sul versante lecchese del lago di Como, di fronte a Dorio. I figli piccoli facevano fatica a tornare a bordo. Perciò l’uomo si è tuffato, ma sarebbe stato risucchiato dalle correnti del lago.

L’allarme dei turisti

L’allarme è stato dato da alcuni turisti, che hanno assistito alla scena dalla spiaggia. I testimoni raccontano di aver visto l’uomo immergersi, per poi sparire. In corso le ricerche, con la mobilitazione anche dell’elicottero dei vigili del fuoco e un’idroambulanza.

Chi è il padre scomparso nel lago di Como

È un turista di nazionalità tedesca l’uomo disperso nelle acque del versante lecchese del lago di Como. Le ricerche in superficie e nei fondali davanti al paese di Dorio sono in corso da questo pomeriggio poco dopo le 17.