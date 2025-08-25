Ucraina, la Cina smentisce l’invio di truppe di peacekeeping. «La nostra posizione è sempre stata coerente e chiara»

Nella notte attacchi con droni sui territori ucraini. Colpita una centrale nucleare russa a Kursk. Berlino: «Putin non si illuda, Kiev può contare sempre su di noi»

Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno attaccato, con 104 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed, 76 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati. Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev. Ventotto velivoli senza pilota nemici hanno colpito 15 località ed i detriti dei droni distrutti sono caduti in quattro località. Di rimando la Russia ha accusato l’Ucraina di aver lanciato attacchi con droni che hanno innescato un incendio in una centrale nucleare nella regione occidentale di Kursk durante la notte, mentre l’Ucraina celebrava i 34 anni della sua indipendenza. Sebbene l’attacco abbia danneggiato un trasformatore, assicura il Cremlino, i livelli di radiazione sono rimasti entro i limiti normali. L’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite ha dichiarato di essere a conoscenza di resoconti di stampa, ma di non aver ricevuto conferme indipendenti. Ha aggiunto che il suo direttore generale, Rafael Mariano Grossi, ha affermato che «ogni impianto nucleare deve essere protetto in ogni momento». L’Ucraina non ha commentato immediatamente il presunto attacco.

Cina smentisce coinvolgimento di forze sul conflitto

Intanto Pechino bolla come false le indiscrezioni secondo cui avrebbe espresso la volontà di partecipare a una potenziale missione internazionale di mantenimento della pace in Ucraina. Lo riporta China Daily. «I resoconti non sono basati sui fatti», ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Guo Jiakun, durante una conferenza stampa quotidiana, sottolineando che la posizione della Cina sulla crisi ucraina «è sempre stata coerente e chiara».

Berlino: «Putin non si illuda, saremo sempre il secondo maggior sostenitore dell’Ucraina»

«Putin non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania all’Ucraina possa vacillare»: lo ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, al suo arrivo a Kiev per una visita non annunciata, come riporta l’agenzia di stampa Reuters sul suo sito. «Al contrario, rimaniamo il secondo maggiore sostenitore dell’Ucraina a livello mondiale e il più grande in Europa», ha aggiunto, sottolineando che «l’Ucraina può continuare a contare sulla Germania».

(in copertina le immagini pubblicate su X da Volodymyr Zelensky e scattate durante la cerimonia per la giornata dell’indipendenza dell’Ucraina, 24 agosto 2025. Nell’occasione, il presidente ucraino ha dichiarato che la presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la fine della guerra è “importante”. X / Volodymyr Zelensky)