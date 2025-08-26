Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
POLITICAGiorgia MeloniGoverno MeloniLavoro e impresaMatteo Renzi

Matteo Renzi è milionario, ma lascia poco alla società di consulenza con i figli che ora sperano nel boom di contratti dopo che la Meloni li ha vietati a papà

26 Agosto 2025 - 20:04 Fosca Bincher
embed
Matteo Renzi
Matteo Renzi
Sceso ad appena 75 mila euro il fatturato 2024 della Ma.re. adv., controllata indirettamente dal leader politico insieme ai figli Francesco, Emanuele ed Ester. Utili ridotti a meno di 5 mila euro, ma il 2025 potrebbe essere di svolta grazie alla norma anti Renzi inserita nella manovra della premier

Non decolla ancora la società da advisor che Matteo Renzi ha aperto da qualche anno e a cui ha in qualche modo associato prima il figlio Francesco (che fa il calciatore), poi gli altri due figli più giovani, Emanuele ed Ester. Si chiama Ma.re. adv. Srl ed è una società controllata al 100% dalla Ma.re. holding srl in cui l’ex premier ha il 70 per cento del capitale e i 3 figli ciascuno il 10 per cento. La società secondo l’oggetto sociale fa «consulenza, assistenza, prestazione di servizi, svolgimento di analisi, studi e ricerche dirette alle imprese» a largo raggio, aiutando operazioni industriali e finanziarie, conquiste di segmenti di mercato in Italia e all’estero, comunicazione di prodotto o di brand, organizzazione di eventi e «consulenza per le attività relazionali nonché per la realizzazione di piani di comunicazione integrata e per la ristrutturazione aziendale, anche attraverso l’individuazione di nuove opportunità di investimento e disinvestimento in diversi settori, ivi compreso quello editoriale e immobiliare»

Dichiarazioni die redditi di Renzi milionarie, ma la società con i figli si ferma a 75 mila euro

Se in questi settori negli ultimi anni il leader politico ha legato molti contratti esteri alla sua persona fisica, presentando tre super dichiarazioni dei redditi nel 2022 (2,5 milioni di euro), nel 2023 (3,2 milioni di euro) e nel 2024 (2,33 milioni di euro), alla società posseduta indirettamente con i figli ha lasciato davvero le briciole. La Ma.re. adv. ha infatti chiuso il 2024 con un fatturato di 75.002 euro, in netto calo anche rispetto ai 125 mila euro dell’anno precedente. Anche i guadagni da spartire si sono ridotti all’osso: erano 74.053 euro nel 2023, sono scesi a 4.757 euro al 31 dicembre 2024. Pochini rispetto alle ambizioni.

Francesco Renzi, il figlio calciatore dell’ex premier

La svolta al business che può arrivare dalla norma anti-Renzi voluta nella manovra Meloni

A mettere le ali al business di papà e figli potrebbe essere nel 2025 invece Giorgia Meloni. Il suo governo infatti ha inserito nella manovra 2025 quella che è stata subito ribattezzata come «norma anti-Renzi», perché vieta a parlamentari (esclusi quelli eletti all’estero), membri del governo e presidenti di Regione italiani di percepire «contributi, prestazioni o altre utilità erogati da arte di soggetti pubblici o privati extra Ue». Nel divieto c’è però una franchigia non superiore a 100 mila euro annui, vincolata però all’autorizzazione preventiva della istituzione a cui si appartiene. Se si supera quel tetto massimo l’eccedenza deve essere versata entro 30 giorni al bilancio dello Stato, altrimenti scatterebbe una sanzione di pari importo. Quel testo però sarebbe inapplicabile a società per azioni, cui sarebbe illegittimo il divieto di operare all’estero, ancora più se in presenza di altri soci. Facile pensare che i contratti di consulenza alla Ma.re. adv. di Renzi e figli siano destinati a lievitare fin dall’anno in corso.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

3.

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

4.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

5.

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato presidente per il centrodestra: chi è il sindaco FdI di Pistoia

leggi anche
renzi putin
POLITICA

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

Di Ugo Milano
POLITICA

Sorteggio in diretta TV per i vertici Rai: la proposta anti-politica per attuare il Media Freedom Act – L’intervista

Di David Puente
Matteo Renzi
POLITICA

Renzi: «L’accordo sui dazi è insostenibile, una caporetto per la Ue. Meloni pensa alle sue copertine e qui saltano le imprese»

Di Stefania Carboni
tajani schlein renzi ue trump dazi
ECONOMIA & LAVORO

Dazi Usa, Renzi e Schlein gridano allo scandalo: «Resa incondizionata a Trump». Tajani: «Intervenga la Bce»

Di Ugo Milano
giorgia meloni furiosa almasri deep state renzi
ATTUALITÀ

La fuga di notizie, il Deep State e Renzi: perché Giorgia Meloni è furiosa per il caso Almasri

Di Alessandro D’Amato
renzi bocchino
POLITICA

Renzi e l’avviso di garanzia a Ricci: «Bocchino è un veggente o ha rapporti con qualche toga bruna?»

Di Giammarco Pio Isoldi
matteo renzi giorgia meloni
POLITICA

Matteo Renzi e Meloni su Almasri: «È debole, vede complotti ovunque»

Di Alba Romano
mattao-renzi-fine-collaborazione-mediaset
POLITICA

Renzi lascia Mondadori, l’annuncio dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi: «Attacco personale richiesto da Chigi, suo padre non l’avrebbe mai fatto»

Di Alba Romano
giorgia meloni
ECONOMIA & LAVORO

Meloni e Salvini si sono tinti di rosso nel 2024: in perdita i loro bilanci. Giorgia ha un problema con eletti e militanti. Perde soldi anche Italia Viva

Di Franco Bechis
Renzi intervista fedez
POLITICA

I miglioramenti dell’inglese di Matteo Renzi: «Dear Fedez, F*** You». E su bin Salman: «Leader visionario» – Il video

Di Giammarco Pio Isoldi