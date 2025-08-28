Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
Mozzarella ritirata dal commercio per «latte inquinato», il richiamo per rischio chimico: quali prodotti sono coinvolti

28 Agosto 2025 - 21:02 Giulia Norvegno
Il richiamo riguarda quattro tipi di prodotti con scadenza al 31 agosto. L'avviso nella sezione sulla sicurezza alimentare del ministero della Salute

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di mozzarella per pizza prodotta dalla Latteria Soligo a causa della possibile presenza di latte inquinato «da rischio comico». L’avviso è stato pubblicato nella sezione dedicata alla sicurezza alimentare del portale ministeriale. Il richiamo riguarda prodotti distribuiti con il lotto 25080600 e data di scadenza fissata al 31 agosto.

I prodotti interessati dal richiamo

Quattro i tipi di prodotti coinvolti nel richiamo:

  • Mozzarella per pizza Cubettata in buste da 2 kg
  • Mozzarella per pizza Julienne in confezioni da 1500 grammi
  • Mozzarella per pizza Filone Cube da 1 kg
  • Mozzarella per pizza Filone da 1 kg

Tutti i prodotti sono stati realizzati nello stabilimento di Soligo, in via 1 settembre nella provincia di Treviso.

Il motivo del richiamo: inquinanti nel latte

Secondo quanto comunicato sul sito del Ministero della Salute, il richiamo è motivato dal fatto che «su una parte del latte utilizzato per la produzione delle referenze indicate è stata riscontrata presenza di inquinanti, il latte non risulta quindi normativamente idoneo all’utilizzo». La Latteria Soligo sac, produttrice e distributrice dei formaggi, ha proceduto al ritiro precauzionale per tutelare la salute dei consumatori, in attesa di ulteriori verifiche sulla natura e l’entità della contaminazione riscontrata.

Come riconoscere il lotto da non consumare

I consumatori che abbiano acquistato i prodotti del lotto 25080600 sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita per il rimborso. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione per verificare l’efficacia delle misure adottate dall’azienda produttrice.

