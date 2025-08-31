Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAEvasione fiscaleFranciaItaliaMatteo RenziTasse

Caso Bayrou, Renzi contro la Francia: «Sono scelte fatte dal mio governo, imparino a riconoscere gli alleati dai nemici»

31 Agosto 2025 - 22:01 Stefania Carboni
embed
bayrou renzi
bayrou renzi
L'ex premier e leader di Italia Viva replica al primo ministro francese: «Il mio amico François evidentemente non è informato. Il dumping non lo fa l’Italia»

«Quelle che Bayrou chiama politiche di dumping fiscale sono scelte fatte dal mio Governo nel 2016. Il mio amico François evidentemente non è informato. Il dumping non lo fa l’Italia. Il Governo francese impari a riconoscere gli alleati dai nemici». A sorpresa l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi interviene nella polemica tra Italia e Francia. Stavolta dalla parte del governo Meloni. Anzi, rilanciando: sono azioni fatte nel suo mandato.

Cosa ha detto Bayrou

Il primo ministro francese, a una settimana dal voto di fiducia sul suo governo, ha dichiarato ai media: «L’Italia sta facendo una politica di dumping fiscale». Rispondendo ai giornalisti riuniti in un punto stampa stava parlando del «nomadismo fiscale», precisando che nella nazione della Tour Eiffel «il denaro destinato ad attori economici stranieri non irrigherà il Paese». Bayrou ha citato l’esempio del Giappone, perché il debito «è detenuto al 99% dai giapponesi». E l’Italia è meta attraente per i più ricchi perché «ormai c’è una specie di nomadismo fiscale e ci si trasferisce dove conviene di più». Parole che hanno scatenato la risposta di Palazzo Chigi: «Parole infondate. L’Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti ‘paradisi fiscali europei’». «L’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione», ha sottolineato con una nota il governo italiano.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Delrio contro Schlein: «Meloni sa federare, il Pd guarda solo a sinistra»

2.

La rabbia di Giorgia e Arianna Meloni per le foto su Phica.eu: «È la società dei click, denunciate tutte»

3.

Elezioni Marche 2025, la guida completa: quando si vota, chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi

4.

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: «Picchiava anche me. E mi ha detto di essere incinta»

5.

La Lega contro Vannacci: «Non paga le quote di contribuzione al partito»

leggi anche
carpentiere operai specializzati dati cgia
ECONOMIA & LAVORO

In Italia sono spariti i carpentieri, in 6 casi su 10 non si trovano: «I giovani scappano dai lavori pesanti, sarà sempre peggio»

Di Alba Romano
dazi-piccoli-pacchi-usa
ECONOMIA & LAVORO

Al via da oggi i dazi Usa sui piccoli pacchi: cosa cambia per le spedizioni dall’Italia dopo la stretta di Trump

Di Gianluca Brambilla
ECONOMIA & LAVORO

Istat, cala l’inflazione (grazie ai beni energetici). Ma il carrello della spesa aumenta: i rincari sugli alimenti e sui trasporti

Di Ugo Milano