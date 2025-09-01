Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Commissione UE: Confermiamo interferenza gps su aereo Von der Leyen, rafforza impegno in difesa – Il video

01 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 settembre 2025 “Possiamo effettivamente confermare che si è verificato un disturbo del segnale GPS. Tuttavia, l'aereo è atterrato in sicurezza in Bulgaria. Abbiamo ricevuto informazioni dalle autorità bulgare che sospettano che ciò sia dovuto a una palese interferenza da parte della Russia.” Così la portavoce della Commissione europea Arianna Podestà sul disturbo del segnale Gps per presunta interferenza russa, dell'aereo su cui viaggiava la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

