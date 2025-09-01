Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Gatto bloccato in una tubazione a Polcenigo (PN) salvato dai pompieri, i miagolii di ringraziamento – Il video

01 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Pordenone, 01 settembre 2025 Un gattino, Cacio il suo nome, era rimasto bloccato all’interno di una tubazione sul greto del torrente che attraversa Polcenigo. Trovato impaurito e infreddolito, i vigili del fuoco di Pordenone lo hanno soccorso calandosi in acqua e riconsegnandolo tra i “miagolii di ringraziamento” al proprietario. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

