Giani: Piano di rilancio per la cultura nella Toscana "diffusa" – Il video

01 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Portoferraio, 01 settembre 2025 "Nella prossima legislatura sarà varata una legge per sostenere teatri, biblioteche, fondazioni e centri culturali che facciano crescere il livello di iniziativa culturale in quei due terzi dei comuni toscani che dalla cultura possono cogliere elemento per contrastare lo spopolamento, favorire la qualità della vita e valorizzare il senso di appartenenza alle rispettive comunità”. Lo ha detto il Presidente della Toscana Giani, ricandidato alle prossime elezioni, a fianco della segretaria Pd Schlein a Portoferraio. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

