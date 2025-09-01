Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAElly SchleinFdIGiorgia MeloniLa7PDSondaggi

La spinta estiva per Meloni, scivola Schlein. Primo sondaggio Swg di settembre: cosa è cambiato

01 Settembre 2025 - 20:34 Ugo Milano
embed
giorgia meloni elly schlein
giorgia meloni elly schlein
FdI guadagna lo 0,3%, il Pd perde di più. In risalita le forze del centrodestra: ecco il verdetto dell'ultimo agosto

Agosto sorride a Fratelli d’Italia. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, dopo 32 giorni dall’ultima rilevazione, il partito di Giorgia Meloni sarebbe protagonista di un rimbalzo notevole del +0,3%, che gli permette di raggiungere il 30,2%. È crollo verticale invece per la diretta concorrente. Il Pd di Elly Schlein perde quasi mezzo punto percentuale e si assesta al 22% tondo tondo. La distanza dalla vetta è quasi la medesima dall’immediato inseguitore, con il Movimento 5 Stelle che – nonostante il -0,1% dell’ultimo mese – rimane saldo al 13,3%. Chiudono la top 5 altre due forze di governo: sia Lega che Forza Italia registrano una crescita, rispettivamente di 0,2 e 0,1 punti percentuali, e si assestano all’8,6% e all’8,2%.

sondaggio-swg-01-09

Gli altri partiti

Anche i partiti più piccoli godono della passata estate. Verdi e Sinistra rimane fissa al 6,7%, Azione cresce al 3,5%, in risalita dello 0,2%. In lieve calo Italia Viva, mentre +Europa e Noi moderati non si muovono dall’ultima stima di fine luglio. Ma chi fa di gran lunga il maggiore balzi in avanti sono gli aventi diritto che non si esprimono, oggi al 33%: quattro punti percentuali in più del 28 luglio.

sondaggio-swg-0109-02-ok
Articoli di POLITICA più letti
1.

Chiocci ammette un contatto con Meloni ma smentisce le voci: «Non lascio il Tg1». E in Rai è già toto-nomi per la successione

2.

Caso Bayrou, Renzi contro la Francia: «Sono scelte fatte dal mio governo, imparino a riconoscere gli alleati dai nemici»

3.

Delrio contro Schlein: «Meloni sa federare, il Pd guarda solo a sinistra»

4.

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: «Picchiava anche me. E mi ha detto di essere incinta»

5.

Elezioni Marche 2025, la guida completa: quando si vota, chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi

leggi anche
elezioni comunali chi ha vinto chi ha perso voti meloni schlein conte
POLITICA

Conte accorcia le distanze col Pd, la brusca frenata del partito di Giorgia Meloni: i dati del sondaggio Swg

Di Giulia Norvegno
POLITICA

Sondaggio Swg, ancora in calo Meloni e Schlein: recupera Conte. E Tajani scivola sotto Salvini – I dati

Di Ugo Milano
massimiliano fedriga regionali terzo mandato
ATTUALITÀ

Classifica sindaci e governatori 2025, il centrodestra domina con Fedriga e Fioravanti

Di Alessandro D’Amato