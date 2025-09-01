La spinta estiva per Meloni, scivola Schlein. Primo sondaggio Swg di settembre: cosa è cambiato

FdI guadagna lo 0,3%, il Pd perde di più. In risalita le forze del centrodestra: ecco il verdetto dell'ultimo agosto

Agosto sorride a Fratelli d’Italia. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, dopo 32 giorni dall’ultima rilevazione, il partito di Giorgia Meloni sarebbe protagonista di un rimbalzo notevole del +0,3%, che gli permette di raggiungere il 30,2%. È crollo verticale invece per la diretta concorrente. Il Pd di Elly Schlein perde quasi mezzo punto percentuale e si assesta al 22% tondo tondo. La distanza dalla vetta è quasi la medesima dall’immediato inseguitore, con il Movimento 5 Stelle che – nonostante il -0,1% dell’ultimo mese – rimane saldo al 13,3%. Chiudono la top 5 altre due forze di governo: sia Lega che Forza Italia registrano una crescita, rispettivamente di 0,2 e 0,1 punti percentuali, e si assestano all’8,6% e all’8,2%.

Gli altri partiti

Anche i partiti più piccoli godono della passata estate. Verdi e Sinistra rimane fissa al 6,7%, Azione cresce al 3,5%, in risalita dello 0,2%. In lieve calo Italia Viva, mentre +Europa e Noi moderati non si muovono dall’ultima stima di fine luglio. Ma chi fa di gran lunga il maggiore balzi in avanti sono gli aventi diritto che non si esprimono, oggi al 33%: quattro punti percentuali in più del 28 luglio.