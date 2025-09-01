Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Ministra palestinese Aghabekian al Bambin Gesù: Grazie all'Italia, spero ci aiuterete a ricostruire – Il video

01 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2025 “Ringrazio per il supporto che state dando ai bambini palestinesi. Spero che possiate aiutarci a ricostruire le infrastruttre per curare I nostri bambini in Gaza.” Così la ministra degli esteri e degli espatriati di Palestina Varsen Aghabekian, con il ministro degli esteri Antonio Tajani, con la Ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

