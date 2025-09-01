Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Tajani: Piano Great Trust di Trump per Gaza? Impensabile cacciare palestinesi da casa loro – Il video

01 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2025 “Bisogna raggiungere il cessate il fuoco, poi bisogna ascoltare cosa vogliono fare i palestinesi perché è impensabile che palestinesi possano essere cacciati da casa loro, essere spinti a lasciare il loro Paese. Io credo che il miglior piano possibile sia quello dell'Egitto che noi abbiamo sottoscritto e sostenuto.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della visita all'Ospedale Gemelli di Roma sul Piano Great Trust, proposto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per ricostruire Gaza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

