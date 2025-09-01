Von der Leyen in Bulgaria: Grazie per supporto a Ucraina, 1/3 delle munizioni prodotto da voi SOTT. – Il video
(Agenzia Vista) Bulgaria, 01 settembre 2025 “La Bulgaria ha un'importante tradizione per l'industria della difesa […], produce una grande quantità di munizioni, molte delle quali stanno supportando l'Ucraina nella sua battaglia per la libertà.” Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa in Bulgaria. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev