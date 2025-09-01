Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Von der Leyen in Bulgaria: Putin è un predatore, si può tenere a freno solo con deterrenza – Il video

01 Settembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bulgaria, 01 settembre 2025 “Putin non è cambiato e non cambierà. È un predatore. Può essere tenuto a freno solo con una forte deterrenza. Ora dobbiamo essere rapidi e ben coordinati con l'aumento della nostra strategia di difesa. Questo riguarda gli investimenti e la loro attuazione.” Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa in Bulgaria. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

