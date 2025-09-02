Regionali, Zaia: "Andremo in esercizio provvisorio, non si può fare bilancio in campagna elettorale" – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 02 settembre 2025 "L'esercizio provvisorio è previsto dalla legge. Vista la convocazione delle elezioni in un periodo atipico come quello autunnale, che è il periodo in cui si approva il bilancio, sarebbe stato difficoltoso e poco corretto verso la prossima amministrazione approvare un bilancio in piena campagna elettorale. Correndo, presentando il bilancio di previsione ad agosto, forse ce l'avremmo fatta per metà novembre. I tempi li avremmo avuti, ma non lo trovo corretto verso la prossima amministrazione. Se si fosse votato a maggio avremmo comunque dovuto fare il bilancio di previsione" così il Presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev