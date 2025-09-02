Rutte: La Nato prende seriamente gli attacchi ai gps, siamo al lavoro su cybersicurezza ibrida – Il video

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 02 settembre 2025 “Viene preso molto seriamente ed è proprio per questo che la NATO sta intensificando gli sforzi in materia di cybersicurezza ibrida e abbiamo concordato politiche per essere davvero più efficaci in questo settore.” Così il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, sull'interferenza del gps dell'aereo su cui volava la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Lussemburgo. Courtesy: Youtube Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev