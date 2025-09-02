Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Rutte: La Nato prende seriamente gli attacchi ai gps, siamo al lavoro su cybersicurezza ibrida – Il video

02 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 02 settembre 2025 “Viene preso molto seriamente ed è proprio per questo che la NATO sta intensificando gli sforzi in materia di cybersicurezza ibrida e abbiamo concordato politiche per essere davvero più efficaci in questo settore.” Così il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, sull'interferenza del gps dell'aereo su cui volava la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Lussemburgo. Courtesy: Youtube Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Caso Bayrou, Renzi contro la Francia: «Sono scelte fatte dal mio governo, imparino a riconoscere gli alleati dai nemici»

2.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

3.

La spinta estiva per Meloni, scivola Schlein. Primo sondaggio Swg di settembre: cosa è cambiato

4.

Tommaso Cocci e il ricatto con la foto hard, il candidato FdI a Prato e l’ombra del tradimento: «Vogliono tenermi fuori dalla corsa» – Il video

5.

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: «Picchiava anche me. E mi ha detto di essere incinta»