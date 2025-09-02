Schlein: "Non ce ne facciamo nulla di una premier donna se non difende i diritti di altre donne" – Il video

(Agenzia Vista) Potenza Picena, 02 settembre 2025 "Non ce ne facciamo molto di una premier donna se non si batte per i diritti di tutte le altre donne del Paese e per il loro lavoro. Nonché per i diritti delle donne anche sul proprio corpo, invece che mandare, come ha fatto lei, gli antiabortisti nei consultori" così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla Festa dell'Unità itinerante della provincia di Macerata nella tappa di Potenza Picena. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev