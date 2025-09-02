Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Us Open, Errani-Paolini non deludono: la coppia azzurra vola in semifinale del doppio femminile

02 Settembre 2025 - 23:51 Giovanni Ruggiero
Battuto in due set il duo formato dall'americana Muhammad e dalla olandese Schuurs.

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la semifinale del doppio femminile agli Us Open. Le azzurre, teste di serie n.2, hanno sconfitto la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla olandese Demi Schuurs col punteggio di 6-1, 7-6, in un’ora e 44′ di gioco. 

Decide tutto il tie-break: le azzurre vincono 7-5, chiudendo così in due set. Dopo l’oro olimpico a Parigi 2024, la coppia azzurra approda pr la prima volta alla semifinale degli Us Open.Le loro prossime avversarie per un posto in finale saranno la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, favorite n.3 del torneo.

