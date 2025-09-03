Il caso degli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, il sospetto di Bonelli (Avs) sulla Sumud Flottilla: «Sono venuti a spiare?»

Il leader dei Verdi annuncia un'interrogazione parlamentare sui cargo israeliani atterrati nella base militare in Sicilia per alcune ore

«Spiano la flottilla o caricano armi?» chiede Angelo Bonelli sui social annunciando un’interrogazione al governo per avere chiarimenti sul caso degli aerei cargo israeliani, che per tre ore circa avrebbero sostato nella base militare di Sigonella. «Tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nelle scorse ore alla base di Sigonella. Il governo deve spiegare», ha scritto Bonelli che fa riferimento all’imminente tappa siciliana della Global sumud flottilla, che con decine di imbarcazioni punta ad arrivare a Gaza dal mare, sfidando il blocco navale israeliano per portare aiuti umanitari.

L’aereo cargo fermo 3 ore a Sigonella

La sera di martedì 2 settembre il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, attento osservatore dei movimenti aerei e navali nel Mediterraneo, aveva segnalato l’arrivo di un KC-130 israeliano a Sigonella, base dell’aeronautica vicino a Catania usata anche per operazioni Nato. Il velivolo era partito dalla base israeliana di Nevatim.



https://twitter.com/scandura/status/1962948350183145681

In un altro post Scandura aveva poi segnalato la ripartenza dell’aereo militare, che è rimasto a terra per 3 ore e mezzo. Si tratta di un aereo cargo molto grande, usato anche per rifornimenti in volo. Lo confermano all’Ansa fonti informate: «Gli aerei israeliani sono decollati dopo alcune ore, si occupano di rifornimento carburante e trasporto merci». Altri utenti hanno segnalato anche il sorvolo di due aerei da ricognizione israeliani sul Mediterraneo, che nella notte si sarebbero spinti fino a Malta rimanendo comunque fuori dai confini italiani.

The Israelis just wrapped up a recon & surveillance mission over the Med with their G550 spy planes (SIGINT/ELINT/COMINT) reaching Tunisia & Malta, which is super rare. Likely tied to the flotilla heading to Gaza, they’re probably prepping some kind of disruptive operation. pic.twitter.com/XV74tThF9Q — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) September 2, 2025

Secondo l’esponente dei Verdi «saremmo di fronte a una gravissima complicità dell’Italia. Non è tollerabile che il nostro Paese metta a disposizione il proprio territorio e le proprie basi», prosegue Bonelli, «da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese». E annuncia un’iniziativa parlamentare: «Presenteremo immediatamente un’interpellanza urgente».

Nell’equipaggio della Global sumud flottilla ci sarà anche l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi.

Foto copertina: ANSA / ORIETTA SCARDINO | Una veduta della base di Sigonella