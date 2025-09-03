Olimpiadi 2026, Zaia: Valore Giochi di 5 miliardi e 300 milioni di euro – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 03 settembre 2025 "La Mostra del cinema e le Olimpiadi sono due grandi eventi a livello internazionale. E' l'occasione di dire che si fa sul serio: si parte con le torce, che sono l'emblema più iconico delle Olimpiadi e quindi virtualmente oggi accendiamo il braciere che poi verrà acceso il 6 di febbraio. I numeri delle Olimpiadi sono numeri importanti, perché avremo tre miliardi e mezzo di cittadini del mondo che ci vedranno, avremo almeno due milioni di visitatori e l'ultima indagine di Banca Ifis dice che il valore delle Olimpiadi è di circa 5 miliardi e 300 milioni di euro. Inoltre noi abbiamo portato a casa quasi due miliardi di opere, il che vuol dire che il nostro bilancio per il Veneto sta andando veramente alla grande". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che ha accolto le torce olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026 nello spazio Regione del Veneto – Veneto Film Commission alla 82° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Assieme al presidente Zaia l’ex campione di sci Kristian Ghedina, l’on. Federico Mollicone presidente della Commissione Cultura alla Camera, il presidente della Fondazione "La Biennale di Venezia" Pietrangelo Buttafuoco, il direttore artistico del settore cinema della Fondazione "La Biennale di Venezia" Alberto Barbera, l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari. Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev