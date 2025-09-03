Prudenzano (Confintesa): Riconosceremo simbolicamente Stato Palestina, basta violenze contro civili – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "Abbiamo deciso come Confintesa di fare un gesto simbolico e importante: riconosceremo lo Stato di Palestina. Si devono fermare le violenze contro i civili. Non siamo contro Israele, ma abbiamo solo la necessità di sottolineare il diritto all'autodeterminazione dei popoli, un diritto anche dei palestinesi. La fuga dai territori non risolve il problema. Vogliamo dare al mondo occidentale e in particolare al Governo italiano di seguire questa strada, affinché faccia pressione diplomatica su Israele così da riconoscere due Stati indipendenti" così Francesco Prudenzano, segretario di Confintesa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev