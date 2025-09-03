Regionali Puglia, Fratoianni (Avs): "Non rimuoveremo candidatura di Vendola" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "La storia di Decaro è la nostra storia. È la storia di alleanza Verdi e sinistra, del nostro modo di intendere la politica, è la storia di queste forze politiche, del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico, di questo gruppo dirigente, ed è la storia di Nichi Vendola. Noi siamo i tuoi migliori alleati. Non rimuoveremo candidature che consideriamo un contributo prezioso per dare continuità e spinta al governo di quella terra". Lo ha detto il leader di Avs, Nicola Fratoianni, intervenendo a "Terra Comune", in corso a Roma. "Ci sono condizioni di andare avanti, facciamolo e facciamolo presto', ha continuato'. "Decaro è il candidato presidente a cui tutte le forze politiche hanno dato la loro fiducia dal primo momento", ha aggiunto Fratoianni. Ma, aggiunge, trovo "incomprensibile e impraticabile che la candidatura alla presidenza passi per il ritiro della candidatura di Nichi Vendola. Non c'è nessuna ragione. Quindi Avs sceglie di candidare Nichi Vendola", ha concluso. Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev