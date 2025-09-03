Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Regionali Puglia, Fratoianni (Avs): "Non rimuoveremo candidatura di Vendola" – Il video

03 Settembre 2025 - 23:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "La storia di Decaro è la nostra storia. È la storia di alleanza Verdi e sinistra, del nostro modo di intendere la politica, è la storia di queste forze politiche, del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico, di questo gruppo dirigente, ed è la storia di Nichi Vendola. Noi siamo i tuoi migliori alleati. Non rimuoveremo candidature che consideriamo un contributo prezioso per dare continuità e spinta al governo di quella terra". Lo ha detto il leader di Avs, Nicola Fratoianni, intervenendo a "Terra Comune", in corso a Roma. "Ci sono condizioni di andare avanti, facciamolo e facciamolo presto', ha continuato'. "Decaro è il candidato presidente a cui tutte le forze politiche hanno dato la loro fiducia dal primo momento", ha aggiunto Fratoianni. Ma, aggiunge, trovo "incomprensibile e impraticabile che la candidatura alla presidenza passi per il ritiro della candidatura di Nichi Vendola. Non c'è nessuna ragione. Quindi Avs sceglie di candidare Nichi Vendola", ha concluso. Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

2.

L’urlo di De Luca terrorizza il Pd: «La democrazia si sta estinguendo. Mio figlio? Contro di lui volgarità, cafoneria, inciviltà»

3.

La spinta estiva per Meloni, scivola Schlein. Primo sondaggio Swg di settembre: cosa è cambiato

4.

Regionali in Puglia, Emiliano pronto a rinunciare alla candidatura: «Se aiuta a risolvere la questione, decida il partito per me»

5.

Emilio Fede e le bandierine sbagliate del ’95, l’ex sondaggista Crespi: «Fu un suo errore, non c’entro una mazza. Non ci parlavamo quasi mai» – L’intervista