Trump: Dicono che sono morto: Tutte fake news, faccio un sacco di cose – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 03 settembre 2025 "La settimana scorsa ho tenuto numerose conferenze stampa, tutte di successo, sono andate molto bene, come questa, che sta andando molto bene. Poi non ne ho fatte per due giorni e hanno detto che doveva esserci qualcosa che non andava. Biden non ne ha fatte per mesi, non lo si vedeva. E nessuno ha mai detto che ci fosse qualcosa che non andava in lui, e sappiamo che non era in gran forma. Sono stato molto attivo durante il fine settimana, sono solo fake news. Ecco perchè i giornali sono sempre meno credibili", lo ha detto il Presidente Usa Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev